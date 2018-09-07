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07 Eylül 2018 14:11

Posof Mesire Alanına cami yapılacak

Ardahan’ın Posof ilçesinde Posof Mesire Alanına cami yapılacak.

Posof Mesire Alanına cami yapılacak

07 Eylül 2018 14:11


Posof Kaymakamlığı ve belediye tarafından yaptırılacak olan caminin temel atma töreni gerçekleşti.


Törende konuşan Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, halkın tüm sıkıntılarının giderilmesi için gereken çalışmaların yapılacağını, bu nedenle çok ihtiyaç duyulan bu caminin de yapılması için karar alınarak yapımına başlandığını belirtti.


Kaymakam Enver Yılmaz’da, camilerin bir toplanma yeri olduğunu ve bu nedenle camilerimize sahip çıkılmasının gerekliliğini belirterek camilerin önemini anlattı.


Okunan Kuranı Kerimden sonra Damal İlçe Müftüsü Mahmut Mahmudoğlu tarafından yapılan dua sonunda kurban kesildi ve temel dökümü başladı.


İlçe kaymakamı ve belediye başkanı da küreklerle dökülen harcı dağıttılar.




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