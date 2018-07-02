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02 Temmuz 2018 15:57

Posof ta sanayi sitesinin temeli atıldı

Posof Belediyesi tarafından yaptırılan sanayi sitesinin temeli atıldı.

Posof ta sanayi sitesinin temeli atıldı

02 Temmuz 2018 15:57


Törene, Belediye Başkanı Cahit Ulgar, ilçe Kaymakamı Enver Yılmaz, esnaf, vatandaşlar la beraber belediye çalışanları katıldılar.


Belediye Başkanı Cahit Ulgar, yer tespitlerinde yaşanan sıkıntıları anlatarak 186 hissesi olan 7 dönümlük arazinin kamulaştırılmasında ki zorlukların tamamlandığını ve acele kamulaştırma ile arsanın alındığını belirtti.


Başkan Ulgar, iki bin metre karelik alanın kapalı tesis olarak yapılacağını ve 300 kişilik tekstil tesisleri kurulacağını, bunun haricinde de diğer sanayi kurumlarına da yerler açılacağını söyledi.


Temel atma töreni sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.




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