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Posof'lu aşık Sabit Müdami vefatının 50. yılında anıldı

Posof’lu aşık Sabit Müdami Ataman, vefatının 50.

Posof'lu aşık Sabit Müdami Ataman, vefatının 50. Yılında Posof Merkez Cami'inde yatsı namazından önce Mevlit programı ile anıldı. Programda Kuran-ı Kerim okundu aşık Müdami için dua edildi.


Son yüz yılın yetiştirdiği önemli şairlerden olan Müdami eserlerinde hep dini konuları işledi.


Aşık Müdami'nin Muharrem ayına yazdığı şiir şöyle;


Bu gün ruz-i matemdir hep umur-i dünyaya


On üç asırdan beri kaydolmuştur künyeye


Âlem-i İslam ağlar penci Ali Aba ya


Zulmü reva gördüler Hafid-i Mustafa ya


Nice kıydı o kâfir Hüseyin-i mücteba ya


Sabretti Eyüp gibi başa gelen belaya


Hüseyin'in çadırında kulak ver vaveylaya


Ahu figan sed fizah gitti arş-ı alaya


Bütün melekler ağlar ahval-i Kerbela ya


Çırılçıplak aç susuz hasta Zeynel aba ya


Âdem den beri böyle zulüm olmamış dünya ya


Bu hal ilan olundu ervah-ı enbiya ya


Kutbu Ğavsi azama guruhi evliyaya


Kurrubiyan ağladı arş geldi zelzeleye


Sed be sed lanet olsun Yezid-i bi hayâ ya


Hem ana tabi olan zümre-yi eşkıya ya


Değişti dini melun üç nefeslik dünya ya


Cihan oldu zulumat döndü şeb-i Yelda ya


Canlı cinli kan ağlar ahval-i Kerbela ya


Çırılçıplak aç susuz hasta Zeynel Aba ya


Susuz şehit ölene Fırat ağlar Nil ağlar


Bir içim suya sebep şuhur hafta yıl ağlar


Bu gün matemde cümle arşıdaki kandil ağlar


Mar-ı Mur-u şir pelenk hem gergedan fil ağlar


Ziruh-ı cümle mahlûkat yuvada bülbül ağlar


Sökülünce haymeler çarşaf perde tül ağlar


Kıyam eden nişane berr ü yaban çöl ağlar


Yaradılmış ne ki var vahşi ifrit kul ağlar


Cemadat bile ağlar ahval-ı Kerbela ya


Çırılçıplak aç susuz hasta Zeynel Aba ya


Dini kaypak olanlar Amr-a Şimr'e uydular


Köpek gibi leş yeyip cife ile doydular


O masum şehitlerin libasını soydular


Allah dan korkmadılar üryan püryan koydular


Şam'a adam gönderip her taraftan duydular


Muzaffer olmuş gibi kalkıp andan tüydüler


Fırat'ın suyu ile kılıçların yuydular


Küfeliler söz verip ikrarından caydılar


Cemadat bile ağlar ahval-ı Kerbela ya


Çırılçıplak aç susuz hasta Zeynel Aba ya


Hele bak Süfyaniler hanedana nettiler


Üç nefes dünya için dinlerini sattılar


Kimine Ağu verip kinim şehid ettiler


Mal bulmuş Mağribi tek muradına yettiler


Göre göre özlerin Cehennem'e attılar


Biat edeyim diye söz verip aldattılar


Sonra İslam âlemin birbirine kattılar


Yevm-i mahşere kadar Müdami ağlattılar


Cemadat bile ağlar ahval-ı Kerbela ya


Çırılçıplak aç susuz hasta Zeynel Aba ya

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