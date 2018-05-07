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07 Mayıs 2018 08:31

Posoflu kadın KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Ardahan’ın Posof ilçesinde KOSGEB desteğiyle iş sahibi olan kadın ilçeye ilk halı yıkama tesisini açtı.

Posoflu kadın KOSGEB desteğiyle kendi işinin patronu oldu

07 Mayıs 2018 08:31


Posof’ta, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığınca (KOSGEB) düzenlenen kursa katılarak girişimcilik sertifikası alan Serpil Özcan, hibe ve faizsiz kredi desteğiyle kendi işinin patronu oldu.


Devletin sunduğu 50 bin lira hibe ve 100 bin lira faizsiz kredi desteği imkânından yararlanan kadınlar, kurdukları iş yerlerinde aile bütçesine katkı sunmaya başladı. Başarılarıyla örnek olan kadınlar, başka kadınlara da istihdam sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.


KOSGEB desteğiyle Posof’ta ilk halı yıkama tesisini açan Serpil Özcan, hobi olarak başladığı işin kendisi için geçim kaynağı olduğunu söyledi.


Kadınların iş yaşamında aktif olması ve ayaklarının üzerinde durması gerektiğine inandığını dile getiren Özcan, “KOSGEB kursu açıldığında belge almak istedim. 1 yıl kadar belge elimde durdu. Bunu nasıl değerlendirebilirim diye düşündüm. Daha sonra ilçemize katkımız olsun, aile ekonomimize katkı olsun diye halı yıkama tesisini açtım. Eşim ve babam da maddi, manevi destek oldular belediye başkanımızda. 9 ay gibi bir sürede yer buldum, tadilat, tamirat, makineler derken iş yerini oluşturdum. Sonuç güzel oldu. Baya rağbette var” diye konuştu.




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