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23 Ağustos 2018 12:06

Posof’ta bayram yoğunluğu

Ardahan’ın Posof İlçesi’nde bayram öncesi ilçe dışında yaşayan Posofluların bayram tatili için memleketlerine gelmesi ilçede büyük bir yoğunluğun yaşanmasına neden oldu.

Posof’ta bayram yoğunluğu

23 Ağustos 2018 12:06


Bayramdan bir gün önce ve Bayram günü Posof caddelerinde araç ve kalabalıktan dolayı adeta adım atacak yer kalmadı.


Gurbetçiler köylerinde kurbanlarla meşgul olunca Bayramın ikinci günü Belediyede ki bayramlaşma programına sadece ilçe de olanlar katıldılar. Dışarıdan gelen ise yine Posoflu Eskişehir ESGAZ Genel Müdürü Engin Ataman katıldı.


Belediye de ki bayramlaşma Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan duadan sonra Belediye Başkanı Cahit Ulgar vatandaşların Bayramlarını kutladı. Başkanın konuşmasından sonra Engin Ataman’a da söz verilerek Posofun ne zaman doğal gaza kavuşabileceği konusunda bilgiler soruldu.




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