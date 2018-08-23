Posof’ta bayram yoğunluğu

Bayramdan bir gün önce ve Bayram günü Posof caddelerinde araç ve kalabalıktan dolayı adeta adım atacak yer kalmadı.

Gurbetçiler köylerinde kurbanlarla meşgul olunca Bayramın ikinci günü Belediyede ki bayramlaşma programına sadece ilçe de olanlar katıldılar. Dışarıdan gelen ise yine Posoflu Eskişehir ESGAZ Genel Müdürü Engin Ataman katıldı.

Belediye de ki bayramlaşma Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yapılan duadan sonra Belediye Başkanı Cahit Ulgar vatandaşların Bayramlarını kutladı. Başkanın konuşmasından sonra Engin Ataman’a da söz verilerek Posofun ne zaman doğal gaza kavuşabileceği konusunda bilgiler soruldu.