Posof’ta çobanlara seyyar evler verildi

Ardahan, Kars, Artvin kalkınma projesi kapsamında verilen evler köy muhtarlarına teslim edildi.

Yeni yapılan hayvan pazarı mevkiinde dağıtılan evlerle ilgili bilgi veren İlçe Tarım Müdürü Güneş Tekin, sürekli değişen iklim şartlarından çobanların etkilenmemesi için AKAT tarafından Posof’taki 4 köy ve ilçe merkezine olmak üzere 5 ev verildiğini belirtti.

Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar’da Posof için yapılması gerekenlerin yapılacağı müjdesini verdi.

Çoban evlerini alan Köyler Kol köyü, Baykent, Aşıkzülali ve Yeniköy ile beraber ilçe merkezi yeni Rabat mahallesine de verildi.