Posof’ta dolu meyve ağaçlarına zarar verdi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra gece ilk saatlere kadar Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Açıklamada, öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan’da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak dolayısı ile meydana gelebilecek yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yıldırım, dolu gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Posof’ta etkili olan dolu ve sağanak, meyve ağaçları ile sebze fidelerinde zarara yol açtı, meyveleri bir hayli gelişen meyve ağaçlarında verimin düşmesi bekleniyor.