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Posof'ta fırtına ağaçları devirdi

Ardahan’ın Posof ilçesinde şiddetli fırtına bazı evlerin çatılarının uçmasına ve ağaçların yıkılmasına neden oldu.

Ardahan'ın Posof ilçesinde şiddetli fırtına bazı evlerin çatılarının uçmasına ve ağaçların yıkılmasına neden oldu.


Sabah saatlerinde başlayan fırtına, öğle saatlerinde hızını artırdı. Hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına Posof'a bağlı Yukarı Günlüce köyünde zarara yol açtı. Fırtınada bazı binaların çatıları uçtu, bazı ağaçlar ise yıkıldı. Şiddetli fırtına nedeniyle iletim kablolarının kopması sonucu kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Kaymakam Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar, fırtınanın zarar verdiği Yukarı Günlüce köyünde incelemede bulunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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