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Posof'tan sonbahar göçü başladı

Sonbahar da Posof’ta göç başladı.

Sonbahar da Posof'ta göç başladı.


Normalde 230 bin kayıtlı nüfusa sahip olan Ardahan'ın Posof ilçesinde göçlerden dolayı kalan nüfus 6 bin 830 kişi oldu. Posof'tan göç edenler yaz aylarında gelerek bahçelerinde ki meyveleri ve her tarafta bolca bulunan kuşburnunu toplayarak pestil ve marmelat yaparak alıp kaldıkları yerlere götürüyorlar. Eylül ayında başlayan geri dönüş, Kasım ayında tamamlanıyor. Otobüslerin bagajları o kadar dolduruluyor ki şoförler de bagaj parası almak zorunda kalıyorlar.

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