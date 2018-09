Rahvan At Yarışları nefesleri kesti

Ardahan Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Ardahan Rahvan At Binicilik Kültür ve Spor Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği geleneksel Rahvan At Yarışları’nın 6’ıncısı ve 4. Doğu Anadolu At Yarışları Şampiyonası yapıldı.

Sulakyurt Köyü Mevkisinde yapılan Rahvan At Yarışları büyük çekişmelere sahne oldu. Yarışları Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy,Protokol üyeleri ile vatandaşlar izledi.

Valisi Mehmet Emin Bilmez, "Tarih boyunca ilgi duyulmuş ve yaşlılarımız anılarını anlatırken en heyecanlı anıları ’Rahvan at yarışlarıyla’ ilgili anılarıdır. Köylerimizi gezerken bir yaşlı? Ben oğlumdan şikayetçiyim, Ardahan’da Rahvan at yarışları düzenlendi ve çocuklarım bana haber vermedi, haberiniz olsun diye bayağı bir hayıflanmıştı’’ dedi.

Bilmez, ’’Bu yarışları daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Belediye başkanımızın bu bölgenin düzenlenmesiyle ilgili bir proje hazırlığı içinde. İnşallah o proje de kabul edilir ise daha modern bir ortamda bu at yarışlarını düzenleme imkanına kavuşuruz. Bu vesileyle ata sporumuzu yaşatmak adına olan bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Belediye Başkanı Faruk Köksoy da, ’’Ardahan il merkezinde Belediyemize ait atlı sporlar merkezinde 6’ıncı il Rahvan at yarışması ve 4’üncü de Doğu Anadolu Rahvan at yarışmasını düzenliyoruz. Buradaki temel amacımız, Ardahan; Rahvan at ve atlı sporlar için önemli bir merkezimiz. Ve birinci temel amacımız bunu ortaya çıkartarak hareketlendirmek ve sektöre katkı yapmak. At sporları turizm açısından çok önemlidir. Ardahan’ın yaz, kış 12 ay 365 gün gerek Rahvan at yarışları, gerek atlı kızak, gerek cirit ve gerekse atlı ok kategorilerinde önemli bir sürecin altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz. Bu tesisi dört kategoride, Rahvan At, Atlı Cirit, Atlı Okçuluk ve Atlı Kızak yarışların yapılabileceği bir konuma getirmek istiyoruz. 50 dönüm sahamız için projemizi hazırladık. Yaklaşık 3 milyonluk bir projemiz hayata geçmiş olacak. Ve bu sayede, Ardahan’ın adı 365 gün hizmet ve turizm sektöründe, atlı sporlar sektöründe, geleneğinde adı geçmiş olacak" şeklinde konuştu.

Yarışmaya 12 ilden toplam 70 atlı katılırken, Şampiyonanın sonunda üçlü tay kategorisinde birinci Şehmuz yaprak olurken, dörtlü tay yarışında Veysi Gerihan birinci oldu. Küçük-orta da Hasan yıldız ve büyük-orta da ise Yener koçulu birinci olarak ödüle hak kazandı. Başaltı yarışını kazanan isim ve baş at kategorisindeki yarışmanın lideri ise Ercan şen oldu.