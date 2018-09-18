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Rektör Biber Ardahan esnafının Ahilik Haftasını kutladı

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof.

Dr. Mehmet Biber; Ardahan Ticaret İl Müdürü Tülay Atak, Ardahan Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Mustafa Morkoç ile Göle Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yılmaz Kaya'yı makamında kabul etti.


İl Müdürü Atak ile Başkanlar Kaya ve Morkoç, Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Rektör Biber'i ziyaret etti.


Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Siz değerli konuklarım nezdinde, tüm Ardahan esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyor, hayırlı kazançlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.


Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

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