SAGAD’den hain terör saldırısına sert tepki

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya’nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyen Başlı, "Bölücü terör örgütünün saldırılarında şehit olan annesi ile 11 aylık çocuğunun derin acısını yaşıyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliğine, kardeşliğimize, demokratik yaşama ve geleceğimize yönelik saldırıları kınıyoruz, saldırının Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne ve demokratik hukuk devleti anlayışına yönelik bu tür hain girişimler, milli birlik ve beraberlik ruhumuza asla zarar veremeyecektir” dedi.