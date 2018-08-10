Sağanak yağmur bal verimini düşürdü

Bu yıl yaşanan yağışlar bal veriminde düşüşe neden oldu.

Ardahan’da bu yıl ilk coğrafi işaretli bal sağımı başladı. Geçen yıllara oranla rekolte çok düşük seviyede seyrederken, verimin geçen yıla kıyasla yüzde 40 ile 50 arasında azaldığı belirtildi.

Kafkas Arısı Üretim ve Gen Merkezi Müdürlüğünden Ziraat Mühendisi Nuh Karacıbık, yaptığı açıklamada, bu yılki sağım döneminin başladığını belirterek, müdürlük bahçesindeki bala bırakılan damızlık kolonilerden 4 kişilik ekiple sağımı başlattıklarını kaydetti.

Bu yıl yaşanan yağışlar bal veriminde düşüşe neden olduğunu söyleyen Karacıbık, "Bu yılki nektar akımı döneminde yağan yağışlar ve mevsimin düzgün gitmemesinden kaynaklı olarak rekoltemiz ‘de yüzde 40 ile 50 arasında düşüş sağlandı. Arıcılıkta bir entansif yetiştiricilik yapamadığımızdan dolayı, mevsime bağlı hareket ettiğimizden dolayı rekolte de yıllara göre değişkenlik arz etmektedir. Bal verimini yükseltmek için Mevsim şartları dışında kalan diğer parametrelerin arıcılar tarafından gözden geçirilerek , bu etkenlerden kaynaklanan sorunların minimize edilmesi gerekmektedir. Mesela arıcılarımız bakanlık sertifikalı işletmelerden ana arılarını temin ederek, 2 yaşını dolduran ana arısını değiştirerek güçlü ve sağlıklı kolonilerin temelini oluşturmalıdırlar." şeklinde konuştu.

Kafkas Balının kalitesinin sırrı arının dilinde

Kafkas balının kalitesinin, arının 7,2 milimetrelik diliyle çiçeklerin özüne ulaşmasından kaynaklandığını söyleyen Karacıbık, "Bakıldığı zaman gerek bitki florası üzerindeki çalışmalar, gerek arı morfolojisi çalışmaları olsun, bu bölgedeki balın kalitesinin özelliği aslında arının diliyle alakalı bir durum olduğu görülmektedir. Bölgedeki endemik bitki çalışmalarına bakıldığı zaman, bitki nektar tüplerinin çoğunluğunun derinde olduğu ve sadece Kafkas arısının alabileceği derinlikteki nektarlar olduğu gözlemlenmiştir. Kafkas arısının dil uzunluğunun 7,2 mm olması sayesinde bölgede bulunan endemik türlerden nektarı tam anlamıyla alabildiği görülmüştür. Ardahan balının kalitesi ve coğrafi işaret ile tescillenmesi ilimizdeki zengin ve kimyasal atıklardan yoksun verimli topraklar üzerinde yetişen yüzlerce çeşit çiçek ve bu çiçekler arasında yer alan endemik türlerden kaynaklanmaktadır. Ardahan balının kalitesinin ve farklılığı ürünü yapan arının ırkının Kafkas arısı olmasıdır." ifadelerini kullandı.