Sağlık Bakanlığı uyardı "Kist Hidatik hastalığından korunun"

Ardahan’da Sağlık Bakanlığı’nca Milli Egemenlik Parkı’nda kurulan stantta vatandaşlara broşür dağıtılarak Kist Hidatik hastaığı konusunda bilgilendirildi

Kist Hidatik hastalığının insanların karaciğer, akciğer, dalak, beyin gibi iç organlarında kistler oluşturarak ölüme sebep olabilen bir hastalık olduğu belirtilerek, “Parazit, köpeklerin bağırsaklarında yaşar ve yumurtaları köpek dışkısı ile çevreye atılır. Bu yumurtalar insan, koyun ve sığırların iç organlarında ki kistlerin içinde parazit haline gelir. Hasta koyun, sığır, keçi gibi ot yiyen hayvanların kistli sakatatlarının köpeklere yedirilmesi ile hastalık tekrar köpeklere bulaşır. Hastalık insanlarda hiç bir belirti vermeyeceği gibi , yerleştiği organa göre gösterdiği belirtirler değişebilir. Kistler karaciğere yerleşince bulantı, kusma,koyu renkli idrar , karın ağrısı ve karında şişkinlik olabilir. Kistlerin patlaması sonucu hastalık ölümle sonuçlanabilir” denildi.

Yapılan bilgilendirmede hastalıktan nasıl korunulacağı konusunda işe şu bilgilere yer verildi;

“Kurban Bayramı’nda kestiğiniz koyunların kistli sakatatlarını köpeklere yedirmeyin, derin bir çukura gömün. Köpeklere asla çiğ et ve kistli sakatat yedirmeyin. Sebze ve meyveleri iyice yıkandıktan sonra yiyin. Köpeklere dokunduktan sonra ellerinizi iyice yıkayın. Kaynağını bilmediğiniz suları içmeyin. Çocuklarınız eve gelince ,ellerini iyice yıkamalarını sağlayın. Köpeklerinizi yılda dört kez iç parazitlere karşı ilaçlayın. Köpeklerinizi çocukların oyun oynadıkları oyun bahçesi, park, okul bahçesi gibi yerlerde gezdirmeyin.”