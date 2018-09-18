Sağlık merkezindeki 54 yıllık leylek yuvası vinçle taşındı

Ardahan'da 1 no'lu sağlık merkezi çatısındaki 54 yıllık leylek yuvası, vinçle alınarak Orman İşletme Müdürlüğü binasının çatısına taşındı.

Ardahan kent merkezinde bulunan, 1 no'lu sağlık merkezinin çatısının köşesinde bulunan binanın yıkılması nedeniyle yuvanın taşınmasına karar verildi. Bunun üzerine, Ardahan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube müdürlüğü ile İl Özel İdare ekipleri harekete geçti.

Uzun yıllardır Sağlık merkezi çatısında bulunan yuva, vinçle özenli bir şekilde bulunduğu yerden kaldırıldı. Yuva, yan bahçede bulunan Orman işletme Müdürlüğü binasının çatısında özel olarak hazırlanan platforma dikkatlice yerleştirildi.

Ardahan İl Sağlık Müdürü Erkan Özdemir, binanın yıkılması sebebiyle böyle bir yola başvurduklarını belirterek, yeni yuvanın özenle yapıldığını belirtti.