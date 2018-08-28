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28 Ağustos 2018 09:21

Sakat kediye sahip çıktılar

Ardahan’da sol arka ayağı kopmuş kediye ev hanımı sahip çıktı.

Sakat kediye sahip çıktılar

28 Ağustos 2018 09:21


Ardahan İnönü mahallesinde ikamet eden Yeşim Aydın bahçesine giren ve ayağı kan içinde olan kediyi görünce tedavi ederek sahiplendi.


Sakat kediyi sahiplenen ve bakımını üstlenen Yeşim Aydın ayağı sakat kalan kediye minnoş ismini verdi.


Aydın ailesinin annesi, kediyi kendi elleriyle seviyor ve minnoş ismini verdiği kediyi oğlunun kardeşine seslenir gibi kızım diye çağırıyor.


Sakat kediyi sahiplenen Yeşim Aydın, “Bu zavallı yavrucağı sokakta bulduk. Ayağının biri kopmuş vaziyetteydi ve tedavisini yaptık ve evimizin maskotu oldu bu yavru kedi. Yavru kedinin adını minnoş koyduk” dedi.




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