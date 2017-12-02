Serhat Ardahanspor Taraftar Derneği Başkan Köksoy’u ziyaret etti

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Köksoy, “Takımımızı bu derece gönül bağıyla, fedakarlıkla desteklemenizden dolayı sizleri kutluyorum. Çünkü bu takım bizim şehrimizin takımı, şehrimizi tanıtan bir takım. Biz Belediye olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduk, bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar her türlü desteği vereceğiz” dedi.

Taraftar Derneği Başkanı Morkoç ise, “Şahsım ve arkadaşlarım adına, spora ve sporcuya verdiğiniz önem ve destek dolayısıyla size teşekkür ediyorum Başkanım. Özellikle deplasmanda ki karşılaşmaları izlememiz anlamında verdiğiniz ulaşım desteği bizim için çok önemli.

Sayenizde Serhat Ardahanspor’un her deplasman maçına rahatlıkla gidip gelebiliyoruz. Ulaşım gerçekten bizim kanayan yaramızdı, siz bu yaraya merhem oldunuz ”diye konuştu.