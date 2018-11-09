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Şeytan Kalesi Işıklandırıldı

Çıldır İlçesi sınırlarında bulunan Şeytan Kalesi’nde ışıklandırma yapıldı.

Çıldır İlçesi sınırlarında bulunan Şeytan Kalesi'nde ışıklandırma yapıldı.


Çıldır İlçesi Yıldırımtepe mahallesi Kura Nehri Kanyonunda bulunan tarihi Şeytan Kalesinde ışıklandırma çalışması yapıldı. Milattan önce 1000 ‘li yıllarda Urartular tarafından yaptırılan tarihi Şeytan Kalesi o günden , günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Uçurumun kenarında doğal bir kayaya yaslanan tarihi Şeytan Kalesinde dereye kadar inen bir merdiven, su sarnıcı ve bir de şapel kalıntıları bulunmaktadır. Çıldır Belediyesi tarafından yapılan ışıklandırmalarla geceleri çok güzel bir görüntü oluşturan tarihi kale vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

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