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01 Haziran 2018 13:42

Şiir tadında mezuniyet gecesi

Çıldır İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Orta Okulu ikinci mezunlarını geçen yıl olduğu gibi bu yılda mükemmel bir şiir dinletisi eşliğinde büyük bir katılımla verdi.

Şiir tadında mezuniyet gecesi

01 Haziran 2018 13:42


Çıldır İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda gerçekleştirilen mezuniyet törenine İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu, Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı, Çıldır Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural, kurum amirleri, öğrenci velileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Çıldır İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulu Şiir dinletili mezuniyet programının sunuculuğunu ve açılış konuşmasını Çıldır İmam Hatip Lisesi öğretmeni Hediye Yavuz yaptı.


Mezuniyet programı Kuran’ı Kerim Tilavetinin okunmasıyla başladı. Öğrencilerinin ukumuş oldukları ilahilerin ardından iftar yemeğine geçildi. Çıldır İmam Hatip Lisesi Pansiyonunda yapılan iftarın ardından, öğrenciler okumuş olduğu bir birinden güzel ve anlamlı şiirlerle davetlileri mest ettiler. Şiir dinletisinin ardından öğrenciler mezuniyet belgelerini İl Milli Eğitim Müdürü Fikret Çerkezoğlu ve Çıldır İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Yazıcı’nın elinden aldılar.


Program sonunda mezun olan öğrenciler davetlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildiler.




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