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02 Ocak 2017 15:17

Sınır ilçesinden başlandı

Sınır ilçesinden başlandı

02 Ocak 2017 15:17

Nüfus Hizmetleri Kanununda yapılan değişiklik ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartları 02 Ocak 2017 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de dağıtılmaya başlandı.
Çıldır İlçe Nüfus Müdürlüğü de yeni çipli kimlik kartları için randevu başvuruları almaya başladı. 2 ocak itibariyle dağıtılmaya başlanan yeni çipli kimlik kartı için ilk başvuruyu AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural yaptı. İlçe Nüfus Müdürlüğüne giderek başvurusunu yapan Vural’ın işlemini Çıldır İlçe Nüfus Müdürü Bekir Şentürk yaptı.
Şentürk yeni çipli kimlik kartları ile ilgili yapmış olduğu açıklamada "Yeni çipli kimlik kartı başvuruları 02 ocak itibariyle tüm Türkiye de olduğu gibi ilçemizde de başlamıştır. Yeni kimlik kartı başvuruları 15 yaşından büyükler için bizzat kendileri tarafından yapılmak zorundadır. 15 yaşından küçükler için ise başvurular vasileri tarafından yapılacaktır. Bir adet biometrik resimle yapılacak olan başvurular için vatandaşlarımızdan yeni kimlik ücreti olarak 16 tl alınacaktır" dedi.
Yeni kimlik kartı başvurusunu ilçede ilk yapan kişi olan AK Parti Çıldır İlçe Başkanı Ahmet Rıfat Vural "Geçtiğimiz yıl bazı pilot illerde dağıtımı yapılan yeni kimlik kartları 2017 itibari ile tüm Türkiye’de dağıtılacak. Birçok kişisel bilgimizi içerisinde barındıracak olan yeni kimlik kartımız oldukça güvenli bir şekilde tasarlandı. İçişleri Bakanlığımız Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yoğun bir mesai ve çaba ile emek harcanarak üretilen yeni çipli kimlik kartlarımız taklit edilemeyecek seviyede olacak. Vatandaşlarımız için kimlik bilgilerini korunması adına çok daha yüksek güvenlikli kimlik kartlarımızın ülkemize hayırlı uğurlu olması diliyorum" dedi.



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