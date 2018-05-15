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15 Mayıs 2018 12:50

Solmaz Ebe Ardahan’da yılın ebesi seçildi

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü kapsamında Ardahan´da yılın ebesi, Sağlık Bakanlığı tarafından Çıldır Toplum Sağlığı Merkezinde görevli olan Solmaz Karasal seçildi.

Solmaz Ebe Ardahan’da yılın ebesi seçildi

15 Mayıs 2018 12:50


Vatandaşla kurduğu iletişim, özverili çalışma ve mesleğinde gösterdiği başarıdan dolayı bu ödüle layık görülen Karasal, geçtiğimiz günlerde Ankara´da düzenlenen ödül töreninde plaketini Sağlık Bakanlığı yetkilisinin elinden aldı.


Ardahan ili genelinde büyük bir başarı göstererek ödülü almaya hak kazanan Solmaz ebe, Çıldır için gurur kaynağı oldu. Duygularını açıklayan Karasal "mesleğini severek yapan bir çalışan için böylesi anlamlı bir ödül almak tarif edilemez bir duygu. Beni bu anlamlı ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum" dedi.




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