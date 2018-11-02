TANAP Genel Müdürü Düzyol'dan AÜ'ne ziyaret

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Genel Müdür Düzyol ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Anıl Aksel ile diğer protokol üyeleri ziyaret süresince Rektör Biber'e eşlik etti.

Rektör Biber, üniversite ile Ardahan İl Özel İdaresi ve TANAP'ın destekleri kapsamında ortaklaşa gerçekleştirilen ve 2017 tarihinde temeli atılan anaokulu ve kreş projesine ilişkin bilgiler verdi. Rektör Biber, TANAP'ın vermiş olduğu destekten dolayı Genel Müdür Saltuk Düzyol'a teşekkür ederek, bu projenin özellikle akademik ve idari personelin çocuklarının okul öncesi eğitim sorununun çözümüne çok büyük katkı sağlayacağının altını çizdi. Projenin bitme aşamasında olduğunu belirten Rektör Biber, ileriki dönemde uygulanması düşünülen projeler için TANAP'ın iş birliğinde bulunmasının, üniversitenin gelişmesine çok büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

TANAP Genel Müdürü Saltuk, eğitime yapılan yatırımın en önemli yatırımlardan biri olduğunu dile getirerek, sosyal ve çevresel projelere destek vermenin öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti. Sohbet sonrasında Prof. Dr. Mehmet Biber, TANAP Genel Müdürü Saltuk Düzyol'a hediye takdiminde bulundu.

Ziyaretin ardından Rektör Biber ve Genel Sekreter Hadi Gergit, il protokolü ile Genel Müdür Saltuk Düzyol ve ekibine inşaat alanını gezdirdi. Genel Müdür Saltuk, projenin kısa sürede bitme aşamasına gelmesinden dolayı başta Rektör Biber ve ekibi olmak üzere, yüklenici firmaya ve diğer çalışanlara teşekkür etti.