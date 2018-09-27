Tarafları Kaymakam uzlaştırdı

Ardahan'ın Posof ilçesinden geçen Azerbaycan doğal gazını Türkiye üzerinden Avrupa ya transfer etmesi planlanan Trans Anadolu doğalgaz boru hattı (TANAP) geçtiği köylerde bazı sıkıntılara sebep oldu.

Yıllar önce başlayan bu sıkıntıları gidermek için yapılan müracaatlarda hep olumlu cevaplar alındı ancak hala bir uygulama olmadığı için boru hattının geçtiği köylerin muhtarları Posof kaymakamlığına şikâyette bulundular.

Posof Kaymakamı Enver Yılmaz ve Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar köylülerin sıkıntılarının giderilmesi için TANAP yetkilileriyle ve muhtarlarla yaptığı toplantıda tarafları dinlendi.

TANAP yetkilileri tekrar köylülerin sıkıntılarının en kısa zamanda giderileceğine dair söz vererek vatandaşları rahatlattı.