Tarımsan Market Çıldır’da hizmete girdi

Şirket merkezi İstanbul’da olan Tarımsan, Trakya, Konya, İzmir ve Bursa’da bulunan bayiliklerinin ardından “Doyduğum yerden, doğduğum yere” sloganı ile Hayvancılığı geliştirmek için 5. Şubesini Çıldır’da hizmete soktu.

Aslen Çıldır Aşıkşenlikli olan firma sahibi Yüksek Ziraat mühendisi Yusuf Kaya Doğu Anadolu bayiliğini Çıldır’da açarak, buradan tüm Doğu Anadolu’ya hizmet verecek. Tarımsan Çıldır Doğu Anadolu bayiliğine ise Çıldırlı Veteriner Hekim Talip Senem’i yetkili kıldı.

Tarımsan hakkında görüşlerine başvurduğumuz Veteriner Hekim Talip Senem “Tarımsan Tüm Türkiye’de olduğu gibi burada da Hayvancılıkta gelişen yem ve gıda ihtiyaçlarını doğal yollarla karşılayacak, hayvanların sindirim sistemini düzenleyecek, bağışıklık sistemini güçlendirecek, yemden yararlanma, verim artışı, performans yükselmesi ve koruyucu hekimlik özelliklerine sahip ürünleri halkın hizmetine sunacak. Bu doğrultuda dünya çapında kendini kanıtlamış firmaların distribütörlüğünü alan Tarımsan, probiyotikler-prebiyotikler, enzimler, aktif ve inaktif mayaları ve silaj inokulantlarının 1994 yılından bu yana yurt çapında dağıtımını yapmaktadır. Hayvancılığının doğal ürünlerle beslenmesini sağlayan ilk firma olan Tarımsan 35 yıllık bilgi, birikimini Çıldır ve bölge halkının hizmetine açtı. Biz de Tarımsan Çıldır Doğu Anadolu şubesi olarak Tarımsan ürünleri tüm Doğu Anadolu’ya kargo ile ulaştırıyoruz” dedi.