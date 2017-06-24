Tekneler Çıldır Gölü’ne indi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın talimatıyla Çıldır gölünde yapımına başlanan iki adet iskele çalışmaları aralıksız devam ederken, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gönderilen tekneler, vinç yardımıyla göle indirildi. Yapımı devam eden iskelelerin yanına indirilen Çıldır UDHB Ardahan ve Çıldır UHDB Kars yazılı tekneler vatandaşlarında ilgi odağı oldu. Teknelerden bir tanesi Çıldır Gölü Aşıkşenlik mevkisindeki Sosyal tesislerin olduğu alana, bir diğeri ise Çıldır Gölü Çanaksu mevkisinde yapımı devam eden iskelelere indirildi.

BAŞKAN DÜMENE GEÇTİ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından gönderilen iki adat tekne göle indirildikten sonra Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu teknenin dümenine geçti. Başkan Azizoğlu teknelerin Çıldır Gölü turizmi için çok önemli bir hamle olduğu belirterek " Çıldır Gölü Çıldır’ın ve yörenin en önemli turistik değeridir. Çıldır Gölü için çok geç kalınmış bir hizmeti yöremize kazandırdığı için Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanımız sayın Ahmet Arslan’a ve Ardahan Milletvekilimiz sayın Orhan Atalay’a şahsım ve ilçem adına çok teşekkür ediyorum. Gezi teknelerimiz ilçemize ve yöremize hayırlı olsun" dedi.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ve beraberindekiler Çıldır Gölüne indirilen tekne ile Çıldır Gölünde gezinti yaptılar.