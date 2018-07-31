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31 Temmuz 2018 12:11

TGK 16. Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’nun (TGK) geleneksel olarak düzenlediği 16.

TGK 16. Başkanlar Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

31 Temmuz 2018 12:11

Başkanlar Kurulu Toplantısı geçtiğimiz gün Ardahan’da yapıldı.


Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği ev sahipliğinde Ardahan Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşen toplantıya Türkiye’nin 81 ilinden gazeteciler ve gazeteci örgüt temsilcileri katıldı. 3 gün toplantı sonunda, protokolün de katıldığı gala yemeği ile program sona erdi.


Serhat Ardahan Gazeteciler Derneği Başkanı Deniz Başlı, basın mensuplarının sorunlarının dile getirildiği ve ülke gündemine dair önemli görüşlerin ifade edildiği toplantıda, önemli kararların da alındığını söyledi.


Başlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu TGK’nın 16. Başkanlar Kurulu tarafından Ardahan’da gerçekleştirilen ve Türkiye genelinden 117 gazetecinin aileleri ile birlikte katıldığı toplantıya 4 gün boyunca ev sahipliği yaptıklarını söyleyerek, "Kentte önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptık. Dönüşler çok olumlu oldu. Ülke genelindeki çok sayıda meslektaşımızı misafir ettik. Ardahan’ın tarihi ve kültürünü, daha da önemlisi Ardahan’ın misafirperverliğini gördüler" dedi.


Kendilerine destek olanlara teşekkür eden Başlı, "Valimiz Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanımız Faruk Köksoy, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Mehmet Biber, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Çetin Demirci, Ardahan Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Baydar, Posof, Çıldır ve Damal belediye başkanlarımız desteklerini hiç esirgemediler. İyi ki esirgemediler çünkü kazanan Ardahan oldu. Dolayısıyla bu etkinliği çok önemsedik. Ardahan dört gün boyunca tüm illerin yerel basının gündeminde oldu. Bu bizi mutlu etti. Ardahan’ı anlatmakla olmuyordu. Bizzat yaşayarak Ardahan’ı gördüler" şeklinde konuştu.




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