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08 Haziran 2018 18:51

TKDK 72 Milyon TL’lik 109 projeyle sözleşme imzaladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ardahan İl Koordinatörlüğü tarafından 72 Milyon TL tutarındaki 109 projenin sözleşmesi düzenlenen programla imzalandı.

TKDK 72 Milyon TL’lik 109 projeyle sözleşme imzaladı

08 Haziran 2018 18:51


Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans salonunda ki programda Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, Rektör Mehmet Biber, TKDK’a Başkanı Hakan Kalander, İl koordinatörü, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve proje sahiplerinin katılımı ile kurumun destekleriyle hayat bulan projelerin toplu açılışı yapıldı.


Programda ayrıca onaylanan projelerin sahiplerine temsili çek verildi.


Vali Mehmet Emin Bilmez, TKDK’nın hibe programlarının kentin gelişmesi noktasında önemli olduğunu belirterek, onaylanan projelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.


TKDK’nın Ardahan il genelinde toplam 109 projeyle sözleşme imzaladığı, bu projelerin yatırım tutarının 72 milyon lira, desteklenen tutarın ise 27 milyon lira olduğu belirtildi.


TKDK’nın kadın ve gençlere öncelik tanıdığının da bildirildiği programda ayrıca, desteklenen projeler kapsamında 22 genç, 11 kadın olmak üzere toplam 294 kişinin istihdam edildiği kaydedildi.




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