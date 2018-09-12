TFF Futbol Gelişim Direktörü Tolunay Kafkas, "Federasyon olarak kurslarda balık tutmayı öğretiyoruz" dedi.

Ardahan Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından düzenlenen ve Gençlik Merkezi Spor Salonunda gerçekleştirilen, Gençlerimiz Profesyonel sporcularla ve Antrenörlerle buluşuyor söyleşi programına katılan Tolunay Kafkas burada yaptığı konuşmada, ''Federasyon olarak bu kurslarda sadece balık tutmayı öğretiyoruz. Yani balık pişirilip önümüze hazır gelmiyor. Bu kurslar çok önemlidir ve daha da ileriye götürmek istiyoruz. Cem hoca, genç oyuncu gelişimi nasıl olur diye bir çok ilde dersler verecek. Bu konularla ilgili bölge antrenörlerini toplayacağız. Ulaşabildiğimiz kadarıyla da buralara da ulaşmaya çalışacağız. Dijital eğitim yapıyoruz ve özellikle dijital bir kütüphanemiz de herkesin girip ulaşabileceği, kursların takip edileceği bir çalışma alanımız var. Bu eğitimler sonucunda sorunları ortadan kaldırmak için gerçekten büyük bir çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu.

Program sonrası gazetecilere açıklamalarda da bulunan Kafkas, ''Birçok ili gezdim ve gördüm, Ardahan da bu illerden bir tanesi. Her ilimiz gibi çok değerli ve çok kıymetli. Burada federasyonumuzun adına neleri yapabiliriz, onu konuştuk. Döndüğümüzde bunları değerlendirip ilimize ne getirebiliriz, ne götürebiliriz, özellikle Doğu Anadolu illerine bunun çalışmalarını yapacağız. Ardahan'daki ilgililer bizi çok güzel ağırladılar" diye konuştu.

Kafkas, gösterilen ilgiden dolayı başta Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez ile Ardahan Belediye Başkanı Faruk Köksoy olmak üzere yetkililere teşekkür etti.

Programa, Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Belediye Başkanı Faruk Köksoy, TFF Genç Oyuncu Gelişim Müdürü Cem Pamiroğlu, Futsal Milli Takımı Antrenörü Kemal Coşgun, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bülent Akar, Ardahan Amatör Spor Kulüpleri yönetim kurulu başkanı Özgür Hamza Küçük ve yönetim kurulu üyeleri ile Spor camiasının temsilcileri katıldı.