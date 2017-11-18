Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Al köyünde oturan öğretmen Ali Şenel, Posof Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümü öğrencileri; Muhammed Can Akpınar ve Emir Can Şenel ile birlikte hurda malzemelerden portatif araç yaptı. Bir depo benzinle 80 kilometre yol kat edebilen portatif araç, bugün kaza yaptı.

Virajı alamayınca kaza yaptığını ve aracın hurdaya döndüğünü belirten Şenel, "İskelet sistemini, eski kanepe demirlerinden, rot sistemini, eski bisiklet pedallarından, tekerleklerini, çapa makinesi tekerleklerinden, motor kısmını, hurda motosikletten, direksiyonunu ise hurda demirden tamamladım" diye konuştu.