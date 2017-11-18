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18 Kasım 2017 18:04

TÜBİTAK hayalleri kazayla son buldu

Ardahan’da bir öğretmen tarafından hurda malzemelerle TÜBİTAK Bilim Fuarı Proje Yarışması için yapılan ve "Posof Kaplanı" adı verilen portatif araç, kaza yaptı.

TÜBİTAK hayalleri kazayla son buldu

18 Kasım 2017 18:04


Ardahan’ın Posof ilçesine bağlı Al köyünde oturan öğretmen Ali Şenel, Posof Anadolu İmam Hatip Lisesi ortaokul bölümü öğrencileri; Muhammed Can Akpınar ve Emir Can Şenel ile birlikte hurda malzemelerden portatif araç yaptı. Bir depo benzinle 80 kilometre yol kat edebilen portatif araç, bugün kaza yaptı.


Virajı alamayınca kaza yaptığını ve aracın hurdaya döndüğünü belirten Şenel, "İskelet sistemini, eski kanepe demirlerinden, rot sistemini, eski bisiklet pedallarından, tekerleklerini, çapa makinesi tekerleklerinden, motor kısmını, hurda motosikletten, direksiyonunu ise hurda demirden tamamladım" diye konuştu.




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