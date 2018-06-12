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12 Haziran 2018 10:03

Türkçe kursu sertifika heyecanı

Ardahan Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrenciler için sertifika töreni düzenlendi.

Türkçe kursu sertifika heyecanı

12 Haziran 2018 10:03


Rektörlük makamında gerçekleşen sertifika töreninde Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’e, Rektör Yardımcısı Şenol Aydoğan eşlik etti. Törende A1/A2, B1/B2 ve C1 seviyelerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları ile birlikte çeşitli hediyeler verildi. Tömer Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdal Aydoğmuş ile Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gülşen Kaya koordinatörlüğünde yürütülen ve toplam 960 saat süren kurs, 09 Ekim 2017 - 08 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sertifika töreni hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.




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