Türkçe kursu sertifika heyecanı

Rektörlük makamında gerçekleşen sertifika töreninde Üniversite Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’e, Rektör Yardımcısı Şenol Aydoğan eşlik etti. Törende A1/A2, B1/B2 ve C1 seviyelerini başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları ile birlikte çeşitli hediyeler verildi. Tömer Merkez Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdal Aydoğmuş ile Merkez Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gülşen Kaya koordinatörlüğünde yürütülen ve toplam 960 saat süren kurs, 09 Ekim 2017 - 08 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sertifika töreni hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.