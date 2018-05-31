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31 Mayıs 2018 12:42

Vali Bilmez, Assist Çağrı Merkezi ziyaret etti

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, Asist Çağrı Merkezini ziyaret etti.

Vali Bilmez, Assist Çağrı Merkezi ziyaret etti

31 Mayıs 2018 12:42


Çağrı merkezi yetkilisinden bilgi alan Vali Bilmez, birimlerde incelemelerde bulundu. Bilmez, burada yaptığı konuşmada, ’’ASSİST çağrı merkezimiz çok modern ve çok yoğun. Çağrı merkezinde çağın getirdiği teknolojik imkanları kullanarak, telekomünikasyon ve iletişimin en üst düzey imkanlarından faydalanarak, vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Çok önemli bir halkla ilişkiler görevi yürütüyorsunuz. Vatandaşlarımıza hizmet etmek, sıkıntıları konusunda kendilerine yol göstermek gerçekten çok önemli. Bu anlamda sizleri tebrik ediyor, kolaylıklar diliyorum.’’ dedi.




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