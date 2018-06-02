Vali Bilmez, Başköy Hudut Karakolunda Mehmetçikle birlikte iftar açtı

25’nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Kaymaz, Çıldır Kaymakamı Bedirhan İmamoğlu ve Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ile birlikte Çıldır ilçesinin Gürcistan sınırında ki Başköy köyünde bulunan Hudut Karakolunu ziyaret eden Vali Bilmez, karakolda incelemelerde bulundu, sınır güvenliği ve bölgenin coğrafi yapısı hakkında karakol komutanından bilgi aldı.

Vali Bilmez daha sonra karakolda vatani görevini yapan Mehmetçikle birlikte iftar açtı.

Erbaş ve erlerle sohbet eden Vali Bilmez, “Bu memleketin evladı olan Mehmetçiklerimiz, geçmişte olduğu gibi bu günde vatanı için canını, kanını vermekten asla geri durmamaktadır. Bugün kahraman askerimizle buluşmak, onlarla hasbihal etmek ve birlikte iftar açmak istedik. Memleketin en uç noktasında vatan toprağını korumakla görevli olan Mehmetçiğimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum” dedi.