Vali Bilmez, berberindeki heyetle birlikte Gürcistan'ın Samtskhe-Javakheti bölgesine ziyaret gerçekleştirdi

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, beraberindeki heyetle birlikte Gürcistan'ın Samtskhe-Javakheti bölgesine ziyaret gerçekleştirdi.

Posof Kaymakamı Enver Yılmaz, Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci ve Özel Kalem Müdürü Yunus Emre Coşkun ile birlikte Samtskhe-Javakheti bölgesinde ki Ahıska şehrine giden Vali Bilmez'i, bölge Valisi Besik Amiranashvili ve beraberindeki heyet karşıladı.

Ziyaret kapsamında Vali Bilmez ile Mevkidaşı Amiranashvili ve heyetlerin katılımıyla bir toplantı gerçekleşti. Tercüman eşliğinde yapılan toplantıda, Ardahan ve Ahıska merkezli Samtskhe-Cavakheti bölgesinin birbirleriyle olan ilişkileri ele alındı, bölgenin, ticaret başta olmak üzere, turizm ve kültürel potansiyellerin değerlendirilmesi ve tanıtımı noktasında görüşmelerde bulunuldu.

Komşu Türk ve Gürcü halkları arasında ki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi yönünde nelerin yapılabileceğinin konuşulduğu görüşmelerde ayrıca, her iki bölgenin farklı yönlerden işbirliği perspektifleri de masaya yatırıldı.