Vali Bilmez, Bulga ailesinin serasına konuk oldu

Serayı gezerek yetiştirilen ürünler hakkında bilgi alan Vali Bilmez, her turlu sebze yetiştiren aileyi tebrik etti.

Vali Bilmez, "İklim şartlarımızın soğuk olması sebebiyle ilimizde sebze ve meyvelerin yetiştirilmesi üretilmesi zor. Fakat bugün bu seramızı ziyaret ettiğimizde gördük ki bir aile kendi imkanları ile çok güzel bir sera yapmış ve sebze çeşitliliği de oldukça fazla. Demek ki insan istediği takdirde yapamayacağı veya olmaz denilecek hiç bir şey yokmuş. Ardahan’da bir şey yetişmiyor diyenlerin bu güzel seramızı ziyaret etmelerini isterim" dedi.

Sera sahibi İhsan Bulga da, 6 yıldır Ardahan’da seracılık yaptıklarını ve 14 kişilik ailenin bu seradan geçimini sağladığını belirtti. Bulga ailesi, Vali Bilmez ve Eşi Meral Bilmez’in kendilerini ziyaret etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.