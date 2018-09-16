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Vali Bilmez, büyük şehirlerdeki Ardahanlı iş adamlarıyla toplantıda bir araya geldi

Vali Mehmet Emin Bilmez, Ticaret ve Esnaf Odaları’nın daveti üzerine Ardahan’a gelen, büyük şehirlerde ki Ardahanlı iş adamlarıyla toplantıda bir araya geldi.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Ticaret ve Esnaf Odaları'nın daveti üzerine Ardahan'a gelen, büyük şehirlerde ki Ardahanlı iş adamlarıyla toplantıda bir araya geldi.


Yalnızçam Otel'de Vali Bilmez başkanlığında ki toplantıya, Rektör Mehmet Biber, Belediye Başkan Vekili İlhan Özgür, TSO Başkanı Çetin Demirci, esnaf odaları başkanları ve iş adamları katıldı. Vali Bilmez, Ardahan'a gelerek toplantıya katılan iş adamları ile tanıştı, yaptıkları faaliyet konularıyla ilgili olarak bilgi aldı.


Toplantıda, Ardahan'ın gelişim sürecine katkı yapacak faaliyetler, düşünülen yatırımlar ve ortak amaç olarak Ardahan'ı kalkındıracak fikirler paylaşıldı.

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