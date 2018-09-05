Vali Bilmez, köylülerin sorunlarını dinledi

Göle Kaymakamı Zafer Oktay ile birlikte gittiği köylerde Muhtar ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Bilmez, burada yaptığı konuşmasında, ’’Ben ve kurum amirlerimiz bugün buraya sizleri ziyaret etmeye, sizi yerinizde, köyünüzde görmeye, sizlerle tanışmaya, sohbet etmeye geldik. Var ise sorunlarımız onları dinleyeceğiz, imkanlar çerçevesinde çözmeye çalışacağız. Bunun haricinde eğer sizin bizlere önerileri var ise onları da dinleyeceğiz.’’ dedi.

Köylerde hayvancılık, eğitim, örf ve adetlere de değinen Vali Bilmez, ’’Köylerde ki komşuluk ilişkileri batıda ne yazık ki bu kadar sağlam değil. Eskiden köylerimizde köy ihtiyar heyetlerimiz vardı. Onlar köyün genelinden sorumluydular. Kavga olunca arabuluculuk yaparlardı. Örf ve adetimiz gereği herkes onlara saygı duyardı. Bu geleneğimizin yine yaşatılmasını istiyoruz. Geçmişte bu bölgelerimizde çok sıkıntılar yaşandı. Hem Ruslara, hem Ermenilere karşı hep birlikte savaştık, buraları terk etmedik. Birlik, beraberlik bizim her şeyimizdir. Geçmişten bugüne kadar bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Emperyalist güçlerin bu bölgelerde geçmişte oyunlar oynadığı gibi yine üzerimizde oyun oynuyorlar, bizi birbirimize düşürmeye çalışıyorlar. Elbette ki sorunlarımız olacak ama bunları yine el ele verip birlikte çözeceğiz. Bizim için asıl olan geleceğimiz çocuklarımızın eğitimidir. Onların güzel bir eğitim alabilmeleri için biz devlet olarak, sizler de aileler olarak elimizden geleni yapmalıyız. Bölgemiz de geçim kaynağımız hayvancılık ama biz bu hayvancılığı en iyi şekilde en teknolojik şekilde yapmalıyız’’ diye konuştu.

Vatandaşların sorunlarını da dinleyen Vali Bilmez, sorunların çözülmesi için ilgili kurum müdürlerine talimat verdi.