Vali Bilmez, Sportif yetenek taraması etkinliğine katıldı

Kazım Karabekir Paşa spor salonunda ki etkinlikte, projeye katılım sağlayan öğrencilerin sportif faaliyetlere olan ilgileri ve yetenekleri tespit edilerek, bu öğrencilerin spora yönlendirilmesi için tarama faaliyeti yapıldı.

Yapılan faaliyeti izleyen Vali Bilmez, spora ve sporcuya her zaman için önem verdiklerini belirterek, bu projenin özellikle genç nesilleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmasının yanında, sağlıklı bir nesil yetişmesi noktasında da önemli olduğunu kaydetti.

Vali Mehmet Emin Bilmez, katıldığı programın ardından, yenileme çalışması devam eden şehir stadyumunda ve sporcu fabrikası inşaatında incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde eski tesis ve tribünlerin yıkılarak yerine modern tesis ve tribünlerin inşa edildiği şehir stadyumuna giden Vali Bilmez, yapımı devam eden tesis ve tribünlerdeki çalışmaları yerinde inceledi.

Vali Bilmez, inşaatı devam eden sporcu fabrikası binasının inşaatını da gezerek, çalışmalar hakkında Spor Müdürü Bilent Akar’dan bilgi aldı.