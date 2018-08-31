Diğer
Kategoriler
31 Ağustos 2018 12:17

Vali Bilmez’den DSYB’ne ziyaret

Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Genel Başkan yardımcısı ve Ardahan Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanı Veteriner Hekim Yunus Baydar´ı ziyaret etti.

Vali Bilmez’den DSYB’ne ziyaret

31 Ağustos 2018 12:17


Baydar´ı makamında ziyaret eden Vali Bilmez, Kurban Bayramı sonrası Ardahan´daki hayvancılık hakkında bilgi aldı.


Ziyaretin ardından açıklama yapan Veteriner Hekim Yunus Baydar "Valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizde ve özellikle ilimizde damızlık hayvan sayısının arttırılması yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Kurban bayramında başlatmış olduğumuz Damızlık hayvanlar kesilmesin kampanyasında önemli bir ölçüde geri dönüş sağlanmış oldu. İlimizdeki damızlık hayvanlar geçen yıllara göre artış gösterdi. Çiftçilerimiz damızlık hayvan sayısını arttırarak ülkemizin ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacaklardır. Son zamanlarda ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaşa karşılık en güzel cevabı halkımız üretime yönelerek verecektir" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
23
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç