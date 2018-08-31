Vali Bilmez’den DSYB’ne ziyaret

Baydar´ı makamında ziyaret eden Vali Bilmez, Kurban Bayramı sonrası Ardahan´daki hayvancılık hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Veteriner Hekim Yunus Baydar "Valimize ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizde ve özellikle ilimizde damızlık hayvan sayısının arttırılması yönünde çalışmalar yürütüyoruz. Kurban bayramında başlatmış olduğumuz Damızlık hayvanlar kesilmesin kampanyasında önemli bir ölçüde geri dönüş sağlanmış oldu. İlimizdeki damızlık hayvanlar geçen yıllara göre artış gösterdi. Çiftçilerimiz damızlık hayvan sayısını arttırarak ülkemizin ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlayacaklardır. Son zamanlarda ülkemize karşı başlatılan ekonomik savaşa karşılık en güzel cevabı halkımız üretime yönelerek verecektir" dedi.