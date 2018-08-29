Vali Mehmet Emin Bilmez’den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

yılını kutlamanın gurur ve mutluluğu içerisindeyiz. Bu büyük zaferin kazanılmasında başta Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milletimize eşsiz zaferler kazandıran, tüm şehitlerimizle gazilerimizi saygı ve gönül borcuyla anıyor, Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm Ardahanlıların Zafer Bayramını kutluyorum.’’ ifadelerine yer verdi.

Vali Bilmez, mesajında ayrıca şunları kaydetti, "Bugün üzerinde yaşadığımız topraklar, tarih boyunca jeopolitik konumu sebebiyle başka milletlerin sahip olmak istediği yerlerden biri olmuştur. Bu eşsiz topraklara sahip olmak isteyen batılı güçler, çok değil daha bir asır kadar önce ülkemizi parçalamak, milletimizi tarih sahnesinden silmek istemiş, bizleri çetin bir kurtuluş savaşına sürüklemişlerdir. Sadece düşmanla değil yokluklarla da büyük mücadele eden Aziz Milletimiz, azmi ve inancı sayesinde düşmanının kirli emellerini tersine çevirmeyi başarmış, istiklal mücadelesinden zaferle çıkmıştır. 1071 zaferiyle ayak bastığımız vatanımızın tapusu 30 Ağustos zaferi ile tescillenmiştir. Milletimiz tıpkı 30 Ağustos’ta olduğu gibi 15 Temmuz’da da aynı kararlılık ve cesaret örneğini ortaya koyarak ülkemizin geleceğine, demokrasiye sahip çıkmıştır. Bu nedenledir ki milletimiz, her aşaması eşsiz vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu mücadelelerin sonucunda kazanılan bağımsızlığını koruyacak ve asla kimseye boyun eğmeyecektir.

Bu duygularla, başta Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden milli mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda edan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, milletimizin ve şanlı ordumuzun, 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum."