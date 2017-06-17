Vali Özefe, İl Genel Meclis üyeleri ve Muhtarlarla iftarda buluştu

Yalnızçam Otel’de düzenlenen ve Protokol üyelerinin de katıldığı iftar programında konuşan Vali Özefe, “Bu akşam protokolümüzle beraber, İl Genel Meclis Üyelerimizle ve Muhtarlarımızla beraber olalım istedik. Burada bulunan muhtarlarımız, mahallelerine, köylerine hizmet için koşturuyorlar. Meclis Üyelerimiz de bütün köylerimize hizmet etmek için koşturan arkadaşlarımız. Bütün arkadaşlarımıza, bu hizmet yarışında, hizmet koşusunda başarılar, kolaylıklar diliyorum” dedi.

Birlik ve beraberliğe, bizi biz yapan değerlere vurgu yapan Vali Özefe, “Çok şükür devlet olarak, millet olarak güçlüyüz. Elbette eksiklerimiz var. İstiyoruz ki bütün yollarımız yüksek standarda ulaşsın. İnşallah bir gün o da olacak. Hep beraber çalışıyoruz, hep beraber buna gayret ediyoruz. Bu isteğimizden, arzumuzdan, arayışımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ancak her vesileyle vurguladığım gibi, bunlar inşallah olur ve olacaktır da. Para bulursunuz, üç ayda, beş ayda bütün yollarınızı çok güzel sıcak asfalt yaparsınız, duble yol yaparsınız, para bulursunuz bütün yollarınızı kilit parke yaparsınız, mekanlarınızı, köylerinizi, mahallelerinizi güzelleştirirsiniz. Bunlar imkan meselesi, ancak bir şey var ki parayla pulla hele hele Allah korusun bir kaybedildiği zaman katrilyonlarda verseniz, asırlar da geçse bir daha kazanamayacağımız değerlerimiz var. Bugün bizi burada birleştiren, burada toplayan işte bu değerlerimizdir. Aynı bayrak altında, aynı vatanda hep bir olmanın, beraber olmanın feyzini bereketini, huşusunu, neşesini, coşkusunu cenabı Allah daim etsin. Her günümüz bu mübarek ramazan gününde olduğu gibi birbirimize nezaketle, bir birimize dikkatle, bir birbirimize duyguyla bakan, birbirimizle muhabbeti olan insanlardan eylesin. Hepsinden önemlisi bu değerleri kaybetmemek gerekir. Ardahan olarak çok şükür hep beraber bu değerlere sahibiz” diye konuştu.

Vali Özefe, son olarak şunları söyledi: “Ben burada bulunan arkadaşlarımıza ve tüm Ardahanlılara vatan, millet sevgisinden, bayrak sevgisinden ve devletine bağlılığından dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ben şimdiden Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum. Cenabı Allah ibadetlerinizi kabul etsin. Hepinize bir kez daha teşrifinizden dolayı teşekkür ediyorum.”