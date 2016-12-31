Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 09:53

Vali Özefe’den Yeni Yıl Mesajı

Vali Özefe’den Yeni Yıl Mesajı

31 Aralık 2016 09:53

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Özefe mesajında, ’’Bir yılı daha geride bırakmanın üzüntüsü ve yeni bir yılı karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. 2016 yılını geride bırakıyor, yeni umutlarla hep birlikte yeni yıla hazırlanıyoruz.
Öncelikle 2017 yılının, ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için bereketli, huzurlu, sağlık ve afiyet içinde geçmesini; güzelliklerin yaşandığı bir yıl olmasını, ülkemizde ve dünyada sükûnete, birlik ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyorum.
Geride bıraktığımız 2016 yılı içerisinde yaşadığımız müessif hadiseler karşısında; aziz milletimizin azim ve kararlığı, devletinin ve milletinin birlik ve bütünlüğünün tesisi için canı ve kanı pahasına verdiği mücadele, geleceğe dair umutlarımızı ziyadesiyle artıran bir yıl oldu.
Özellikle 15 Temmuz şenaatine karşı aziz milletimizin kararlı duruşu; yediden yetmişe hep birlikte bir ve hür olarak yaşamamız için kardeşlik ruhunun, bin yıllık süregelen gönül bağının daha da güçlenmesine vesile olmuştur. Büyük Türkiye umutlarımızı geleceğe taşımıştır.
Büyük Türkiye, müreffeh Türkiye yolunda ilerlerken Devletimizin 2023 hedefine bir adım daha yaklaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Her türlü zorluğa rağmen hedefimize yürürken; umudumuz, gayretimiz ve mücadelemiz güç kazanıyor.
Büyük ve Müreffeh Türkiye yolunda ilerlerken tarihte olduğu gibi bu günde, iç ve dış şer odakları önümüze çeşitli engeller çıkaracaklar ve hak bildiğimiz yoldan döndürmeye çalışacaklardır.
Şüphesiz İnancımız tamdır ki yediden yetmişe bu aziz millet, huzur ve barış kenti Ardahanlı kıymetli hemşehrilerim de hiçbir zaman ülkesinin birliğine ve bütünlüğüne kasteden şer odaklarına asla ve katta müsaade etmeyeceklerdir.
Bu vesileyle Ardahan’da ve şehir dışında yaşayan tüm hemşehrilerimin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın her kademesinde görevli personelimizin, basın mensuplarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, 2017 yılını görevi başında karşılayan emniyet ve güvenlik kuvvetleri personelimizin yeni yılını en kalbi duygularla kutlar,
2016 yılı içerisinde başta 15 Temmuz Kalkışma hareketinde, ülkemizin değişik illerinde meydana gelen müessif olaylarda şehit düşen vatandaşlarımıza, polis ve askerlerimize, ahirete irtihal etmiş gazilerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan Rahmet, hayatta bulunan Gazilerimize kemali afiyet diler, toplumumuzun her kesiminin, ailesiyle sevdikleriyle huzurlu, sıhhatli, birlik ve dirlik içerisinde bir yıl geçirmesini dilerim.
Tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunarım.’’



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
-9
°
C
Kar Yağışlı
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -9°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    -10°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -10°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    -12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç