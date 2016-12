Vali Özefe’den Yeni Yıl Mesajı

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özefe mesajında, ’’Bir yılı daha geride bırakmanın üzüntüsü ve yeni bir yılı karşılamanın heyecanı içerisindeyiz. 2016 yılını geride bırakıyor, yeni umutlarla hep birlikte yeni yıla hazırlanıyoruz.

Öncelikle 2017 yılının, ülkemiz, milletimiz, tüm insanlık için bereketli, huzurlu, sağlık ve afiyet içinde geçmesini; güzelliklerin yaşandığı bir yıl olmasını, ülkemizde ve dünyada sükûnete, birlik ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyorum.

Geride bıraktığımız 2016 yılı içerisinde yaşadığımız müessif hadiseler karşısında; aziz milletimizin azim ve kararlığı, devletinin ve milletinin birlik ve bütünlüğünün tesisi için canı ve kanı pahasına verdiği mücadele, geleceğe dair umutlarımızı ziyadesiyle artıran bir yıl oldu.

Özellikle 15 Temmuz şenaatine karşı aziz milletimizin kararlı duruşu; yediden yetmişe hep birlikte bir ve hür olarak yaşamamız için kardeşlik ruhunun, bin yıllık süregelen gönül bağının daha da güçlenmesine vesile olmuştur. Büyük Türkiye umutlarımızı geleceğe taşımıştır.

Büyük Türkiye, müreffeh Türkiye yolunda ilerlerken Devletimizin 2023 hedefine bir adım daha yaklaşmanın heyecanı içerisindeyiz. Her türlü zorluğa rağmen hedefimize yürürken; umudumuz, gayretimiz ve mücadelemiz güç kazanıyor.

Büyük ve Müreffeh Türkiye yolunda ilerlerken tarihte olduğu gibi bu günde, iç ve dış şer odakları önümüze çeşitli engeller çıkaracaklar ve hak bildiğimiz yoldan döndürmeye çalışacaklardır.

Şüphesiz İnancımız tamdır ki yediden yetmişe bu aziz millet, huzur ve barış kenti Ardahanlı kıymetli hemşehrilerim de hiçbir zaman ülkesinin birliğine ve bütünlüğüne kasteden şer odaklarına asla ve katta müsaade etmeyeceklerdir.

Bu vesileyle Ardahan’da ve şehir dışında yaşayan tüm hemşehrilerimin, kamu kurum ve kuruluşlarımızın her kademesinde görevli personelimizin, basın mensuplarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, 2017 yılını görevi başında karşılayan emniyet ve güvenlik kuvvetleri personelimizin yeni yılını en kalbi duygularla kutlar,

2016 yılı içerisinde başta 15 Temmuz Kalkışma hareketinde, ülkemizin değişik illerinde meydana gelen müessif olaylarda şehit düşen vatandaşlarımıza, polis ve askerlerimize, ahirete irtihal etmiş gazilerimize ve tüm şehitlerimize Allah’tan Rahmet, hayatta bulunan Gazilerimize kemali afiyet diler, toplumumuzun her kesiminin, ailesiyle sevdikleriyle huzurlu, sıhhatli, birlik ve dirlik içerisinde bir yıl geçirmesini dilerim.

Tüm hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunarım.’’