Vural: "Başarı ortak yüreklerin eseridir"

Başkan Vurakl yaptığı açıklamada, "AK Parti, siyasi tarihi hep başarılarla dolu seçimler yaşamış önemli ve büyük bir siyasi harekettir. 24 Haziran seçimlerine buna en son örnektir. Öyle ki ülkemiz 16 Nisan yapılan referandumla yeni bir sisteme geçiş için evet demiştir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin yapılacağı ilk seçim olan 24 Haziran seçimlerinde ülke genelinde AK Partiye yakışır bir sonuç alınmıştır.

Alınan bu sonuç şahısların başarısının önünde ortak hareket eden yüreklerin başarısıdır. Bunu şahıslara bağlayan şahsiyetlerin dönüp geriye bakmalarını ve beyin jimnastiği yapmalarını yeğlerim. Çünkü geçmiş tarihide özellikle AK Partiyi yıpratmak için yola çıkan zatlar başarılı olamadıkları gibi halk yine büyük bir kararlıkla ortak hareket ederek büyük başarılara imza atmıştır.

Bugün alınan başarıda AK Parti teşkilatlarının, seçilmişlerin, üyelerinin, bu davaya gönül veren kişilerin, daha önce bu teşkilatlarda görev almışların ve ileride görev almak isteyen dava adamlarının, memleket meselesi olarak bakan şahsiyetlerin ortak hareketi ile alınan önemli bir başarıdır.

Bu süreçte başta teşkilatımız olmak üzere, vekil adaylarımız ve çevrelerine, seçilmiş arkadaşlarımıza, partimize gönül vermiş arkadaşlarımıza ve partinin çeşitli kademelerinde yer alıp partimize destek olan tüm dostlara canı gönülden teşekkür ediyor iyi ki varsınız diyorum. Allah her konuda yar ve yardımcımız olsun" dedi.