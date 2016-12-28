Yaban hayat için doğaya yem bırakıldı

Ardahan Valisi İbrahim Özefe, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yaban hayat için doğaya yem bıraktı.

Orman ve Su İşleri Ardahan Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve soğuk havada doğada yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlara yönelik merkeze bağlı Yalnızçam köyü merasında yemleme çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasına eşlik eden Vali Özefe, karaca, tilki, kurt ve ördekler için doğaya yem bıraktı.

Yaban hayvanları için kar üstüne buğday serpen Vali Özefe, "Vahşi hayvanların yerleşim yerlerini, onların yaşam alanlarını kısmen insanlar olarak kullanıyoruz. Bu şekilde de bir ölçüde onlardan aldığımız bu alanları böyle de biraz tazmin etmiş oluyoruz diye düşünüyorum" dedi.

Vali Özefe, bölgede yoğun olarak bulunan yaban hayvanlarının kış mevsiminden olumsuz etkilendiklerini, bunu önlemek için yemleme faaliyetinde bulunduklarını belirterek, "2 aya yakın bir zamandır Ardahan karla kaplı. Karla kaplı olması Ardahan’ımızın özelliği ve güzelliği, ancak malum Ardahan’ın topraklarının karla kaplı olması yaban hayvanlarının da hayatını zorlaştırmaktadır. Uzun müddet karla kaplı olmasından dolayı özellikle tilki, kurt ve göç etmeyen ördek, kaz ve karaca vahşi hayatta çok fazla bulunuyor. Bu hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğümüz birkaç senedir uygulama başlatmış. Bu yıl da Ardahan genelinde karacalar için 700 kilogram ot, ördek, kaz ve kuşlar için 2 ton buğday, kurt, tilki gibi yaban hayvanları için de 1,5 ton parça tavuk alımı yapıldı. Özellikle yerleşim yerlerinden uzakta hayvanların hayati tehlikesi olmaması için karayollarının biraz daha uzağındaki vahşi hayvanların ulaşabileceği yerlere bu yemleri bırakıyoruz. Ardahan’ın flora ve fauna bakımından zenginliğinin sürmesi için özellikle hayvan varlığı zenginliğinin sürmesi için, yaban hayvanlarının popülasyonunun azalmaması için ve varlığını devam ettirmesi için güzel bir uygulama. Herhalde bu şekilde de vahşi hayvanlardan, yaban hayvanlarından onların yerleşim yerlerini, onların yaşam alanlarını kısmen insanlar olarak kullanıyoruz. Bu şekilde de bi ölçüde onlardan aldığımız bu alanları böylede biraz tazmin etmiş oluyoruz diye düşünüyorum" ifadelerini kaydetti.

Karacalar için ormanlık alana ot bırakarak, doğaya fotokapan yerleştiren Vali Özefe, "İnşallah bu görüntüleri de sizlerle paylaşacağız. Burada yemlediğimiz güzel karacaları da burada görme fırsatımız olur" dedi.