Yaralı Şahin'in yardımına genç veteriner koştu

Sebebi anlaşılamayan bir şekilde kanadından yaralan sahin Necati Senemoğlu´nun bahçesine de bir köşede dururken fark edildi. Senemoğlu şahinin uçamadığını fark ederek İlçe Tarım Gıda ve Haycanlık müdürlüğünü arayarak bilgi verdi.

İlçede görev yapan genç Veteriner Hekim Ali Yıldırım duruma müdahale etmek için yaralı şahini ilçe müdürlüğüne getirdi. Yıldırım " İlçe sakinlerinden Necati Senermoğlu´nun ilçe müdürlüğümüzü araması üzerine şahini teslim aldık. Uçmasını engelleyecek derecede kanadından bir yaralanma meydana gelmiş. İlçe müdürlüğümüzün imkanları ölçüsünde gerekli müdahaleleri yaptık. En kısa zamanda tekrar uçmaya başlayacaktır. Tedavisi biten şahini Ardahan yaban hayvanları koruma müdürlüğüne teslim ettik. Uçmaya başladıktan sonra tekrar doğal hayatına dönecektir" dedi.