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22 Aralık 2016 09:47

Yılkı atlarının yaşam mücadelesi

Yılkı atlarının yaşam mücadelesi

22 Aralık 2016 09:47

Çetin kış koşullarının hüküm sürdüğü Ardahan’da, yem bulmakta zorlanan yabani hayvanlar için yemleme çalışması yapıldı. Ardahan’ın köylerinde yılkı atları ise hayatta kalma mücadelesi veriyor.
Ardahan’da, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, toprağın karla kaplanması ve soğuk hava nedeniyle yem bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı. Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek başkanlığındaki 3 kişilik ekip, Ardahan Ovasındaki köylerde belirlenen alanlarda yemleme çalışması yaptı.
Şimşek, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ardahan’da ağır kış şartlarının hüküm sürdüğünü ve bu nedenle doğadaki yaban hayatına yemleme yaparak hayvanların beslenmelerine katkıda bulunmak istediklerini söyledi.
Şimşek, "Ardahan ilinde ağır kış şartlarının hüküm sürdüğü bu dönemde Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak biz de doğadaki yaban hayatına yemleme yaparak bu hayvanların beslenmelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Ekibimiz olarak, Ardahan ilindeki özellikle, kurt, tilki, çakal gibi hayvanlara tavuk eti, sakatat alarak bunları doğada yaşam alanlarının bulunduğu yerlerde doğaya bırakmaktayız. Ayrıca yine ördek kaz gibi hayvanlar için de buğday temin etmiş bulunmaktayız. Bunları da sulak alanlarda, yaşam alanlarının bulunduğu yerlere bırakmaktayız. Yine Ardahan’da çok miktarda karaca bulunmaktadır. Karacaların bulunduğu alanlara da ot temin etmiş bulunmaktayız ve ormanlık alanlara giderek yaşam alanlarına ot bırakmaktayız" ifadelerini kaydetti.

Yılkı atlarının yaşam mücadelesi
Ardahan’ın köylerinde yaz boyunca çalıştırılıp, işleri bitince doğaya bırakılan yılkı atları ise hayatta kalma mücadelesi veriyor. Kar altındaki arazide yiyecek bulmaya çalışan yılkı atlarının yardımına Doğa Koruma ekipleri yetişti. Ekipler yılkı atları için yemleme çalışması yaptı.
Şube Müdürü Temel Şimşek, Ardahan’da soğuk hava ve karın, insanlar kadar doğal yaşamı da olumsuz etkilediğini söyleyerek, "’Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibi olarak doğada yaşayan sahipsiz atlara ot getirip bıraktık. Bu atlarımız yazın insanlar tarafından kullandırılmakta ve kış aylarında doğaya bırakılmaktadır. Bazıları da evlerinden kaçıp doğada kalan atlardır. Bunlara da yine biz sahip çıkarak yemleme yapıyoruz" dedi.



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