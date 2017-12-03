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03 Aralık 2017 12:21

Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Ardahan’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yolcu otobüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

03 Aralık 2017 12:21


Ardahan’da çevre yolu kavşağında yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Ardahan çevre yolu kavşağında seyir halinde olan ve henüz sürücüsü öğrenilemeyen 34 UBZ 53 plakalı yolcu otobüsü ile Tuncer Şanlı idaresindeki 34 HL 5068 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Tuncer Şanlı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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