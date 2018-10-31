YÖREX Fuarı'nda Ardahan standına yoğun ilgi

Ardahan'ın coğrafi işaretli Ardahan balı ve Kaşar peyniri, 9'uncu Yöresel Ürünler Fuarında stant açan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'nın standında tanıtıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından “Sizin oraların nesi meşhur?” sloganıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'na Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası da katıldı.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası, Ardahan Kaşar Peyniri ve coğrafi işaret belgeli Çiçek Balını tanıttığı fuara Ardahan TSO Genel Sekreteri Aşkın Kızılkaya katıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır başta olmak üzere açılışa katılan protokol mensupları Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası'nın standını ziyaret ederek yöresel lezzetlerin tadına baktı.

Ardahan TSO Genel Sekreteri Aşkın Kızılkaya sahipliği yaptığı stantta bal ve kaşar peynirini protokol ile vatandaşlara ikram etti.