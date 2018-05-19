2. Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali sona erdi

Uluslararası Altın Boğa Doğa Filmleri Festivali" Gala ve ödül töreniyle sona erdi.

Yarışma lise, üniversite ve serbest kategoride 30 yarışmacı takımın katılımı ile gerçekleştirildi. Kategorilerinde dereceye giren filmlere galada ödülleri verildi.

Artvin’in doğal güzelliklerini sinemayla buluşturarak şehrinin tanıtımını yapmak amacıyla düzenlen doğa filmleri festivali etkinlikleri kapsamında "Senin Gözünden Artvin" temasıyla yapılan kısa film yarışmasında dereceye giren takımlara ödülleri verilerek birinci olan filmlerde seyirci ile buluştu.

Jüri üyeliğini İstanbul’dan gelen "Kısa Kafası" adlı sinema ekibin yaptığı yarışmasında "serbest", "üniversite" ve "lise" kategorilerinde 30 farklı takımın yer aldı.

Yarışmada kategorilerinde birinci olan takımlara 5 bin lira para ödülü verilirken ikinci ve üçüncü olan takımlara da çeşitli hediyeler verildi.

Kentte 6 gün süren festivalde, hafta boyunca "Özgürlüğe Koşmak", "Not2Bad", "Trail Dog", "Dağların Oğlu", "Tunç Fındık K2 Dağı Tırmanışı" gibi uluslararası film festivallerinde ödül alan doğa filmlerinin gösterimi yapılırken, çektikleri filmlerle değişik platformlarda ödül alan Bakiye Duran ve Bülent Erkan da söyleşileriyle sanatseverlerle buluştu.