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08 Temmuz 2017 10:06

27. Sahara Pancarcı Festivali renkli görüntülere sahne oldu

Artvin’in Şavşat ilçesinde yapılan Sahara Pancarcı Festivali’nin 27.

27. Sahara Pancarcı Festivali renkli görüntülere sahne oldu

08 Temmuz 2017 10:06

’si renkli görüntülere sahne oldu.


Bu yıl 27.’si düzenlenen Şavşat Sahara Festivali mehter takımının marşları ile belediye düğün salonu önünden kortej ile başladı. Etkinliklere Kaymakam Mesut Gazi Ambarcı, Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Aytunç Ünsay daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Büyük bir kalabalıkla Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıta gelinirken, İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztük Atatürk anıtına çelenk koydu. Buradaki törenin ardından toplu sünnet şöleni ve uçurtma şenliğinde dedeler ile torunları birlikte uçurtma uçurdular. Bin 650 rakımlı Sahara Milli Parkı’nda devam eden festivalde yöresel davul zurna yarışması, yöresel halk müziği yarışması, yöresel halk oyunları yarışması buzağı yarışması, çocuk kızlar arasındaki güzellik yarışması, yöresel şiir yarışması, büyük çekişmelere sahne oldu.


Özellikle çocukların yöresel kıyafetlerle yeşil çimenler üzerinde mankenlere taş çıkarırcasına yürümesi izleyicilerin beğenisi kazandı. Buzağı güzellik yarışması ise festivale farklı bir güzellik kattı. En güzel buzağıyı seçmek için jüri üyeleri oldukça zorlandılar.


Festivalle ilgili bilgiler veren Kaymakam Mesut Gazi Ambarcı, iki yıldır çeşitli nedenlerle yapılamayan festivalin bu yıl bütün güzellikleri ile yapıldığını belirterek, “Kazasız belasız bir festival geçirdiğimiz için çok mutluyum Bütün katılımcılara ve emeği geçen kurumlarımıza özelliklede belediyemize çok teşekkür ediyorum” dedi.


Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk ise “Şavşat biz yokken de vardı bizden sonrada var olacak. Bizlerin amacı ilçemize en güzel hizmeti yapabilmektir. Festivalimize de Cittaslow kriterlerine uygun olarak yapıyoruz. Yöre kültürünü örf adet ve geleneklerini en ön planda tutuyoruz. Festivaller insanların kaynaşmasını sağladığı gibi özlemlerin hasretlerin giderildiği, barışın sevginin, kardeşliğin, sevginin ve hoşgörünün en üst düzeyde yaşandığı bir yerdir. Bunu bildiğimiz içinde üzerimizdeki sorumluluğun büyüklüğünün bilincindeyiz. Bizden beklentilerin büyük olduğunu bildiğimiz için çalışmalarımız da bu beklentilere paralel olarak devam etmektedir” ifadelerini kullandı.


Etkinlikte Şavşat Belediyesi Halk oyunları ekibi ve Kıbrıs’tan gelen 100 kişilik ekibin gösterileri ile son buldu.




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