500 yıllık tarihi camiler için belgesel çekildi

Artvin'de 500 yıllık geçmişe sahip tarihi camileri için belgesel çekildi.

‘Medeniyetimizin Aynası Tarihi Artvin Camileri' belgesel filmi için gala gecesi düzenlendi. Camiler ve Din görevlileri haftasına yetiştirilen Artvin Tarihi Camiler belgeseli tam 6 ay süren bir emek sonucunda ortaya çıkartılırken en eski camilerin başında Ardanuç'ta yer alan 500 yıllık İskender Paşa cami geliyor. Kayıtlara göre İskender Paşa cami Ardanuç Kalesini fetheden Erzurum Beylerbeyi Çerkez İskender Paşa tarafından 1551 yılında ibadete açıldı. İskender Paşa Cami'nin batısında Osmanlı zamanında inşa edilen 3 adet türbe bulunurken caminin dışa yansımayan 4 adet ahşap direk üzerinde oturtulmuş kubbesi ilgi çekiyor. Artvin genelinde tam 13 caminin yer aldığı belgeseldeki yapıtlar asırlar boyunca yöre halkının ibadeti için hala dimdik ayakta kalarak hizmet vermekte.

Yönetmenliğini Turhan Muharrem Turhan, yapımcılığını Süleyman İnal'ın kamera ve fotoğraf çekimlerini Muammer Yavuz'un yaptığı Artvin tarihi camiler belgeselinde geçmişi uzun yıllara dayanan Osmanlı mimarisinin ağırlıklı olduğu Karadeniz, Kafkas ve Anadolu kültürü temalarının izleri toplamda 13 cami de yer alıyor.

Artvin Valisi Ömer Doğanay, geleceğini turizmde arayan bir şehir olarak kentin tanıtımının gayreti içinde olduklarını söyledi. Belgesel filmi için 6 ay süren çekimlerde kentin değişik yerlerinde 13 ayrı tarihi caminin tanıtımının yapıldığını kaydetti.

İl Müftüsü Hasan Güneş de 2011 yılından beri her yıl farklı bir tema ile kutlanan Camiler ve Din Görevlileri haftasının bu yılki temasının Camiler ve Din Hizmetine Adanmış Ömürler” olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından belgesel filmi beyaz perdede izleyici ile buluştu. Program, belgesel filminin gösteriminin ardından belgesel yapımcılarına plaket verilmesiyle sona erdi.